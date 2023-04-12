مركز النهوض بالصادرات يحتضن الدورة  الثانية من "منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي" يومي 8 و 9 ماي 2023

يحتضن مركز النهوض بالصادرات الدورة الثانية من "منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي" يومي 8 و 9 ماي 2023، بمشاركة 200 فاعلا اقتصاديا تونسيا وكوريا.
ويهدف هذا المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع غرفة التجارة التونسية الكورية وسفارة جمهورية كوريا بتونس ، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا وتونس وإفريقيا كما يوفر المنتدى فرصة للقاء شركاء الأعمال المحتملين في القطاعات الرئيسية مثل الأغذية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وفي هذا السياق، دعت غرفة التجارة التونسية الكورية، الفاعلين الاقتصاديين التونسيين إلى التسجيل قبل 20 أفريل 2023 عبر هذا الرابط: https://lnkd.in/ewVpn3Qy . وسيتمكن المشاركون من اختيار الشركات الكورية للاتصال بها خلال اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى. تم إطلاق غرفة التجارة التونسية الكورية في عام 2019 ، وقد حددت لنفسها أهدافًا للمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وحل المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين في البلدين. كما تعمل على جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس ، مما يبرز إمكانية جعل هذا البلد شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
ويهدف هذا المنتدى الذي ينظمه المركز بالتعاون مع غرفة التجارة التونسية الكورية وسفارة جمهورية كوريا بتونس ، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا وتونس وإفريقيا كما يوفر المنتدى فرصة للقاء شركاء الأعمال المحتملين في القطاعات الرئيسية مثل الأغذية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل وفي هذا السياق، دعت غرفة التجارة التونسية الكورية، الفاعلين الاقتصاديين التونسيين إلى التسجيل قبل 20 أفريل 2023 عبر هذا الرابط: https://lnkd.in/ewVpn3Qy . وسيتمكن المشاركون من اختيار الشركات الكورية للاتصال بها خلال اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار المنتدى. تم إطلاق غرفة التجارة التونسية الكورية في عام 2019 ، وقد حددت لنفسها أهدافًا للمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وحل المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين في البلدين. كما تعمل على جذب المستثمرين الكوريين إلى تونس ، مما يبرز إمكانية جعل هذا البلد شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
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