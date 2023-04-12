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تسجيل 229 اصابة بكورونا خلال الأسبوع من 3 الى 9 أفريل 2023

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 15:25 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجلت تونس خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أفريل الجاري 229 إصابة جديدة بكوفيد 19 بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم بنسبة تفوق 17 بالمائة من اجمالي 1336 تحليلا منجزا، وفق ما أفادت به اليوم الأربعاء وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها ان عدد الحالات الجديدة التي أقيمت بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 13 مصابا خلال ذات الأسبوع، مقابل تماثل 214 شخصا للشفاء.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل الايجابية لكورونا منذ ظهور الجائحة في تونس في شهر مارس 2020 أكثر من 1 مليون و152 ألفا و260 إصابة وناهز عدد الوفبات المصرح بها 29400 وفاة فيما بلغ عدد المتعافين 1 مليون و136 ألفا و389 شخصا.




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