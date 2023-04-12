عروض متنوعة تؤثث تظاهرة قناديل المدينة بقبلي في دورتها الثانية

انطلقت مساء أمس الثلاثاء تظاهرة "قناديل المدينة" بقبلي في دورتها الثانية التي ستتواصل إلى غاية 19 أفريل الجاري ببرنامج يجمع بين السهرات الصوفية والفنية إلى جانب اللقاءات الحوارية والعروض المسرحية والسينمائية الموزعة بين دار الثقافة ابن الهيثم والحي الجامعي.



وتقام هذه التظاهرة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالتعاون مع بلدية المكان والمجلس الجهوي والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية إلى جانب الهلال الاحمر التونسي.



وأوضح مدير دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي بسام بن حمادي صباح اليوم لوات أن تظاهرة قناديل المدينة تهدف إلى تأثيث عدد من سهرات النصف الثاني من الشهر الكريم بسلسلة من العروض الموجهة لمختلف الشرائح العمرية فضلا عن اعادة العروض السينمائية للجهة بعد انقطاع طويل وذلك عبر تنظيم عرض اول بالحي الجامعي ستليه سلسلة من العروض الاخرى على امتداد السنة في اطار البرنامج الوطني "السينما تجمعنا".



وانطلقت الدورة مساء الثلاثاء بعروض لفرق البنقة والحضرة والفنون الشعبية جابت ابرز شوارع وساحات مدينة قبلي للاعلان عن بدء فعاليات قناديل المدينة في دورتها الثانية التي ستتواصل اليوم بعرض لفرقة ليالي اشبيلية النسائية بفضاء دار الثقافة ابن الهيثم التي ستحتضن يوم 13 افريل الجاري لقاء حواريا صباحيا مع الفنانين التشكليين بالجهة حول واقع وافاق القطاع وذلك في اطار البرمجة الوطنية للحوارات الثقافية. كما سيتم افتتاح المعرض الجهوي للفنون الجميلة ليكون رواد هذه المؤسسة الثقافية على موعد مساء اليوم ذاته مع مؤانسة ادبية فكرية يتخللها تقديم ديوان "رسائل شهيدة " وقراءات للشاعر الشادلي النجار.

ويتضمن برنامج تظاهرة قناديل المدينة أيضا عرض فيلم " زهرة حلب " للمخرج رضا الباهي يوم 14 افريل بفضاء الحي الجامعي بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي وذلك في اطار البرنامج الوطني "السينما تجمعنا " لتتواصل فقرات هذه التظاهرة يوم 15 من ذات الشهر من خلال تنظيم سهرة للطفل والعائلة بفضاء دار الثقافة ابن الهيثم التي ستحتضن في اليوم الموالي عرضا فنيا محليا للمجموعة الشبابية "قيتارا باند". ثم يكون الجمهور على موعد يوم 17 افريل مع حفل فني لسنية بن عبد الله تحت عنوان "زخارف طربية " ليكون الموعد يوم 18 من الشهر ذاته مع سهرة لمجموعة بخورات قابس للفنان ايمن قباع.

وتختتم التظاهرة يوم 19 افريل مع الفن الرابع وعرض لمسرحية "المهاجران" للمخرج حافظ خليفة وهوعمل من بطولة جلال الدين السعدي وصلاح مصدق.



