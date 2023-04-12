الالعاب الافريقية الشاطئية الجمامات 2023 - اللجنة المنظمة تفتح باب التسجيل للمتطوعين

اعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية 2023 التابعة للجنة الوطنية الاولمبية التونسية فتح باب تسجيل المتطوعين للمشاركة في تنظيم دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية التي ستقام في ياسمين الحمامات في الفترة من 23 إلى 30 جوان 2023 .

وستتوزع مهام المتطوعين على جملة من المهام التي يحتاجها المنظمون في هذا الحدث القاري الكبيروستتوفر لهم فرص غير مسبوقة لتعزيز قدراتهم الذاتية في عدد من الاختصاصات وتوسيع تجاربهم وتعزيز علاقاتهم الانسانية.



ويشترط في المتطوع حسب اللجنة المنظمة ان يكون عمره لا يقل عن 16 عامًا في تاريخ تقديم الطلب وان يكون مستواه التعليمي ثانوي أو جامعي مع تقديم ترخيص ابوي بالنسبة للقصر.

وسيكون المتطوع مدعوا لتخصيص 8 ساعات يوميا كحد ادنى لانجاز المهام المختلفة خلال ألالعاب الشاطئية الأفريقية . وسيستفيد من ( وجبة غداء ، ووجبة خفيفة) خلال فترة الألعاب مع الاشارة الى ان اللجنة المنظمة لا توفر أماكن إقامة للمتطوعين.



وتحتضن مدينة الحمامات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية، من 23 إلى 30 جوان 2023 ومن المنتظر أن تجمع هذه التظاهرة 54 دولة من الدول الأعضاء في جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية إضافة إلى مشاركة أكثر من 850 رياضيًا في ألعاب هذه النسخة.

و ستقام المنافسات في منطقة ياسمين الحمامات وستشملّ 13 رياضة منها 4 جماعية و 9 ألعاب فردية.



