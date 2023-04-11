بورصة تونس تنهي معاملات الثلاثاء على شبه استقرار

أنهت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على شبه استقرار، ليبلغ مؤشرها المرجعي نسبة 06ر0+ بالمائة، ويبلغ مستوى 9ر8230 نقطة وسط معاملات قدّرت قيمتها ب 2ر62 مليون دينار، ليستحوذ سهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق والورق المقوى، على 92 بالمائة من مبادلات الحصة، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".



وتصدر سهم بي هاش للإيجار قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا وزادت قيمة السهم بنسبة 7ر5 بالمائة وأقفل عند سعر 780ر2 دينار وتمكن من جذب مبادلات بقيمة 35 ألف دينار.



وتموقع سهم الشركة التونسية للبلور في خانة الاسهم الاكثر ربحا، وزادت قيمته بنسبة 6ر3 بالمائة وبلغ مستوى 750ر9 دينار. في ما قدّرت قيمة المعاملات على السهم بــ 533 مليون دينار.



وفقد سهم سيتي كارز 6ر4 بالمائة وتراجع سعره إلى 350ر11 دينار وسط مبادلات قدّرت ب 7 الاف دينار.



ولازم النسق السلبي سهم أوروسيكل إذ فقد 1ر2 بالمائة وأقفل عند مستوى 340ر17 دينار وتمكن من جذب 252 الف دينار كقيمة مبادلات خلال الحصّة، وعرف السهم تراجعا بنسبة 5ر32 بالمائة منذ بداية سنة 2023.



وكان سهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق والورق المقوى،الاكثرتبادلا خلال الحصة حيث تمكن من جذب 2ر57 مليون دينار، بفضل تبادل كتلة، وليقفل الحصة على تراجع بنسبة 9ر1 بالمائة.





