النسق السلبي يلازم توننداكس في إقفال الإثنين بعد سلسلة من الإرتفاعات

أنهت بورصة تونس سلسلة طويلة من الارتفاعات بعد أن أقفل مؤشرها المرجعي "توننداكس" حصّة، الإثنين، بنسق سلبي وفقد 0،15 بالمائة وبلغ مستوى 8225،85 نقطة وسط معاملات قدّرت قيمتها ب18،5 مليون دينار عادت قيمة 14،1 مليون دينار إلى سهم التونسيّة لصناعة الورق، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".



وتصدّر بي هاش للإيجار قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا وزادت قيمة السهم بنسبة 5،6 بالمائة وأقفل عند سعر 2،630 دينار وتمكن من جذب مبادلات بقيمة 17 ألف دينار. وأظهر السهم أداء جيّدا منذ بداية سنة 2023 إذ تمكن من تحقيق تطوّر بنسبة 28،3 بالمائة.



وأنهى سهم ليلا الحصّة بنسق إيجابي وزادت قيمته بنسبة 2،6 بالمائة وبلغ مستوى 10،160 دينار. في ما قدّرت قيمة المعاملات على السهم ب1،7 مليون دينار.



وفقد سهم بولينا القابضة 5،1 بالمائة وتراجع سعره إلى 7،400 دينار وسط مبادلات قدّرت ب263 ألف دينار. ومنذ بداية سنة 2023 تقهقر سعر سهم القابضة بنسبة 15،7 بالمائة.



وواصل النسق السلبي ملازمة سهم أوروسيكل إذ فقد 4،5 بالمائة وأقفل عند مستوى 17،720 دينار وتمكن من جذب 358 الف دينار كقيمة مبادلات خلال الحصّة. وعرف السهم تراجعا بنسبة 31،1 بالمائة منذ بداية سنة 2023.



وكان سهم التونسيّة لصناعة الورق الأكثر تبادلا خلال الحصّة وتمكّن من جذب 14،1 مليون دينار أي ما عادل 76 بالمائة من إجمالي المعاملات. وأقفل السهم عند سعر 7،900 دينار إثر تحقيق زيادة طفيفة.



