كاس تونس (نسخة الهادي شاكر): برنامج الدور نصف النهائي

في ما يلي تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس موسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر) الذي سيقام يومي الاربعاء 12 والخميس 13 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر :



الاربعاء 12 افريل 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-الاولمبي الباجي



الخميس 13 افريل 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-الملعب اتونسي



