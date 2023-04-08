كاس تونس (نسخة الهادي شاكر): برنامج الدور نصف النهائي

في ما يلي تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس موسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر) الذي سيقام يومي الاربعاء 12 والخميس 13 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر :
الاربعاء 12 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاولمبي الباجي
الخميس 13 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-الملعب اتونسي
الاربعاء 12 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاولمبي الباجي
الخميس 13 افريل 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-الملعب اتونسي
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