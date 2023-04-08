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إيقاف بطلة العالم في سباق 3 آلاف متر موانع بسبب المنشطات

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الجمعة ايقاف الكازاخستانية نورا جيروتو، بطلة العالم في سباق 3 آلاف متر موانع، مؤقتًا بسبب المنشطات.
وقالت هيئة النزاهة في بيان، إنه تم ايقاف نورا جيروتو مؤقتا لاستخدامها منتجًا محظورا، إذ يستند القرار إلى جواز السفر البيولوجي للعداءة.
وتوجت جيروتو (27 عامًا) التي مثلت كازاخستان منذ 30 جانفي 2022 وهى كينية الأصل، بطلة للعالم في سباق 3 آلاف متر موانع في مونديال يوغين بالولايات المتحدة الأمريكية، بقطعها المسافة بزمن 8:53.02 دقيقة، وهو ثالث أفضل توقيت في التاريخ.
وجاء الإيقاف المؤقت لجيروتو في الوقت الذي تشهد فيه كينيا عشرات حالات المنشطات في صفوف عدائيها وعداءاتها تمت معاقبتهم من قبل وحدة نزاهة ألعاب القوى.



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