منوبة: الأسبوع القادم طبربة "تتنفس فنّ" في رمضان

تحت شعار "طبربة تتنفس فنّ "، تنظم دار الثقافة بطبربة تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة تظاهرة ثقافية مسرحية متنوعة الفقرات موجهة الى مختلف الشرائح العمرية وخاصة الأطفال، وذلك من 11 الى 17 افريل الجاري، وفق مصدر من مندوبية الشؤون الثقافية لـ"وات".

وتفتتح التظاهرة الثلاثاء القادم إثر الإفطار بعرض تنشيطي لجمعية وجه لوجه للمسرح سيجول بشوارع مدينة طبربة ويضفي أجواء تنشيطية في المدينة، بالتزامن أجواء رمضان والحركية التجارية الليلية التي تشهدها في النصف الثاني من الشهر الكريم، ويكون للأطفال موعد في السهرة نفسها مع عرض مسرحية كلون بدار الثقافة .

وتتواصل بقية العروض المسرحية والتنشيطية في بقية سهرات التظاهرة التي ارادتها دار الثقافة بإدارة وحيد البجاوي ، فضاء للسمر والترفيه وخاصة لفئة الأطفال، اذ تشمل العروض مسرحية "المهاجران" لشركة فن الضفتين، ومسرحية الهوارب لشركة حنبعل للإنتاج والتوزيع الفني، ومسرحية البيت الواسع لجمعية عشاق المسرح بتونس، ومسرحية "باتاتي بتاتا " للأطفال للمخرج محمد كواص من صفاقس، ثم عرض مسرحية الفاميليا السعيدة لجمعية ارتيميموس بسكرة.

وستتخلل جملة العروض المبرمجة والموظفة ليس للإمتاع فقط بل للتلقين والتعليم، عدد من الورشات الفنية والتطبيقية التفاعلية التي تكوّن الأطفال في عدد من التقنيات والمهارات الفنية والمسرحية، منها ورشة في صنع الاقنعة من القناع، وورشة مسرحة القصة بتقنية عروسة الطاولة من تأطير طارق عتروس وميساء السعيدي، ثم ورشة مسرحة القصة بتقنية عروسة الطاولة تأطير هيثم وناس.

وأخذت البرمجة في عين الاعتبار عروضا فنية وثقافية للكهول فتحت فيها دار الثقافة أبوابها ليلا كبوابة سهر وتذوق الفن بمختلف مشاربه ، وذلك بتخصيص سهرة 15 افريل عرض المزاودية فن شعبي من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بطبربة، وتقديم عرض موسيقي لغسان الغريسي الذي سيكون خاتمة التظاهرة التي تأتي بالتعاون أيضا مع جمعية الابداع المسرحي والسلط الجهوية والمحلية.



ن ع



