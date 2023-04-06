تعزيز العلاقات البرلمانية بين تونس والارجنتين محور لقاء بين رئيس البرلمان وسفير الارجنتين بتونس

أكد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، خلال لقاء أجراه اليوم الخميس بقصر باردو، مع سفير الارجنتين بتونس خوزي ماريا أربيلا، استعداد البرلمان بعد المصادقة على نظامه الداخلي وتركيز مختلف هياكله، على تعزيز العلاقات بين المؤسسات البرلمانية بالبلدين وإثرائها، عبر تبادل التجارب والخبرات واللقاءات بين برلمانيي البلدين، اعتبارا للدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون والتقارب بين الشعوب.



وأعرب رئيس البرلمان، عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وعن الأمل في مزيد تطويرها لاسيما في المجال الاقتصادي، مع فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.



كما أشار من جهة أخرى، الى التطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، معربا عن يقينه في أن تضطلع بلدان أمريكا اللاتينية وافريقيا والدول الاسيوية بدور هام، وتقوم بعمل مشترك لخدمة التعاون وقضايا والأمن والسلم في العالم.



من ناحيته، عبر سفير الارجنتين بتونس عن ارتياحه للنسق الحثيث الذي ما فتئت تشهده العلاقات التونسية الأرجنتينية، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على مزيد الارتقاء بها الى مستويات أفضل، ودفع التعاون الثنائي في ميادين عديدة.



وأبرز ضرورة العمل المشترك من أجل توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنويع آلياتها، لاسيما عبر مجموعات الصداقة البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات البرلمانية، مشيرا الى أن بين تونس والارجنتين تحديات كبرى وأهداف مشتركة تستدعي مزيدا من العمل الثنائي من أجل تحقيقها.



كما أكّد الاهتمام الذي توليه الارجنتين للشرق الاوسط والمغرب العربي، معتبرا أن تونس بإمكانها أن تضطلع بدور هام في تعزيز العلاقات بحكم موقعها الاستراتيجي في شمال افريقيا.



ونقل السفير الارجنتيني لبودربالة، تهاني نظيرته رئيسة مجلس النواب الأرجنتيني بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان.



