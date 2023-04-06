فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 7635 مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان

رفعت مختلف فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال النصف الأول من شهر رمضان 7635 مخالفة اقتصادية متأتية من تنفيذ 42582 زيادة ميدانية امنها 2029 فريق رقابي.



ووفق المعطيات التي تحصلت عليها (وات) من وزارة التجارة وتنمية الصادرات فقد توزعت المخالفات حسب القطاعات على 4230 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري منها 2889 مخالفة في الخضر والغلال و816 مخالفة في قطاع الدواجن.



ورفعت فرق المراقبة 3021 مخالفة في قطاع توزيع المواد المدعمة و384 مخالفة في قطاعات أخرى.



اما في خصوص توزيع المخالفات الاقتصادية فقد انقسمت الى 2970 مخالفة تتعلق بالممارسات السعرية والاحتكارية و3418 مخالفة تتعلق بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية و1247 مخالفة تخص الجودة.



وعلى مستوى عملية الحجز فقد افضت نتائج المراقبة خلال النصف الأول من شهر رمضان الى حجز 591 طنا من الخضر والغلال منها 134 طنا من الموز و268 ألف بيضة و1142 كلغ من الدواجن الى جانب حجز 172 من مشتقات الحبوب المدعمة (فارينة وسميد وعجين غذائي).



كما تم حجز 118 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و627 الف لتر من المياه المعدنية و 7ر6 أطنان من السكر و 5570 علبة حليب و 32 طنا من المواد العلفية





وتركز برنامج المراقبة لشهر رمضان 2023 على تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار والتركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول والموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر وتدعيم أعمال المراقبة في شأنها.



واشتملت المراقبة تأمين التغطية الميدانية على كامل اليوم: فرق قارة بالأسواق (جملة وتفصيل) / فرق متحركة (صباحية/مسائية/ليلية) / حملات قطاعية (وطنية/إقليمية) / عمليات نوعية مشتركة.



وتم خلال النصف الأول من شهر الصيام التركيز بالأساس على مراقبة المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمخابز والحلويات التقليدية.



اما بالنسبة الى النصف الثاني من رمضان فان الجهود ستتركز على فضاءات الترفيه والمقاهي والملابس والاحذية واللعب وكذلك مستلزمات العيد لان جل العائلات التونسية تعودت ان تخرج للسهر والتسوق في النصف الثاني من شهر الصيام وقد تحصل تجاوزات على غرار البيع المشروط في فضاءات الترفيه والمقاهي وعدم احترام الأسعار.



