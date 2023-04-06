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الموقوفون في قضية "التآمر" يرفضون اخراجهم من السجن احتجاجا على ظروف نقلهم(هيئة الدفاع)

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 13:14 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفادت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة"، أن القادة السياسيين الموقوفين "يرفضون اخراجهم من السجن الذي يقبعون فيه بداية من اليوم الخميس، مهما كان داعي أو سبب الإخراج".

واضافت هيئة الدفاع في بيان اليوم ، أن منوبيها وهم شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، اعلنوا هذا القرار احتجاجا على ظروف نقلهم.

وأشار البيان ذاته، إلى "تعمّد إدارة السجن، كل ما تطلّب الأمر إخراج أحدهم سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم سيّارة التّعذيب، وهي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين، ومجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، ويتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة".

وأكدت هيئة الدّفاع أنّ "بعض قضاة التّحقيق قد عاينوا الحالة الصحيّة والنفسيّة التي يكون عليها المعتقل، عندما يقع إخراجه من ذلك القفص بحيث يكون عاجزا على الوقوف على قدميه".

وبدورهم، أكد المنوّبون وفق ما جاء في ذات البيان أنّ "قرارهم سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنّوبة وبالمرناقيّة عن استعمال سيّارة التّعذيب وتؤَمِّن نقلهم، عندما يتطلّب الأمر ذلك، بسيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لضمان عدم إيذائهم جسديّا ونفسيّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم".


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