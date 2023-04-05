كاس تونس(ربع النهائي): الترجي الرياضي يفوز على النادي البنزرتي 2-صفر و يتاهل الى نصف النهائي

ضمن الترجي الرياضي تاهله الى الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر) اثر فوزه عشية اليوم الاربعاء على النادي البنزرتي بنتيجة 2-صفر في لقاء ربع النهائي الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس .

وجاء تفوق الترجي الرياضي بفضل كل من محمد علي بن رمضان في دق 33 و محمد علي بن حمودة في دق78.

وكان النادي البنزرتي قد اهدر ضربة جزاء بعد ان تصدي الحارس الصدقي الدبشي لركلة الحسن كانتي في دق 60.

وسيخوض شيخ الاندية التونسية الدور نصف النهائي لكاس تونس للمرة الاربعين في سجله.

وسيلاقي الترجي الرياضي في لقاء نصف النهائي المقرر يوم 12 او 13 افريل الجاري الملعب التونسي, فيما سيجمع نصف النهائي الثاني النادي الافريقي بالاولمبي الباجي.



