رجة أرضية بقوة 4.9 درجة علـى سلـم ريشتر شمال شط الغرسة من ولاية توزر

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، على الساعة 17 و 27 دقيقة، بالتوقيت المحلي، رجّة أرضية شمال شط الغرسة من ولاية توزر(جنوب البلاد) بلغت قوتها 4 فاصل 9 على مقياس ريشتر.



وحددت التحاليل الأوّلية مركز الرجّة عند مستوى 34.20 خط عرض و بـ 7.91 خط طول، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي.



وسجلت محطات رصد الزلازل، أمس الاثنين، رجة ارضية قرب قصرالغرياني من ولاية تطاوين بقوة 3،4 على مقياس ريشتر.











