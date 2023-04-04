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رجة أرضية بقوة 4.9 درجة علـى سلـم ريشتر شمال شط الغرسة من ولاية توزر

Publié le Mardi 04 Avril 2023 - 20:32 قراءة: 0 د, 24 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، على الساعة 17 و 27 دقيقة، بالتوقيت المحلي، رجّة أرضية شمال شط الغرسة من ولاية توزر(جنوب البلاد) بلغت قوتها 4 فاصل 9 على مقياس ريشتر.

وحددت التحاليل الأوّلية مركز الرجّة عند مستوى 34.20 خط عرض و بـ 7.91 خط طول، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وسجلت محطات رصد الزلازل، أمس الاثنين، رجة ارضية قرب قصرالغرياني من ولاية تطاوين بقوة 3،4 على مقياس ريشتر.





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