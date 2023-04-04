رجة أرضية بقوة 4.9 درجة علـى سلـم ريشتر شمال شط الغرسة من ولاية توزر

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، على الساعة 17 و 27 دقيقة، بالتوقيت المحلي، رجّة أرضية شمال شط الغرسة من ولاية توزر(جنوب البلاد) بلغت قوتها 4 فاصل 9 على مقياس ريشتر.
وحددت التحاليل الأوّلية مركز الرجّة عند مستوى 34.20 خط عرض و بـ 7.91 خط طول، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
وسجلت محطات رصد الزلازل، أمس الاثنين، رجة ارضية قرب قصرالغرياني من ولاية تطاوين بقوة 3،4 على مقياس ريشتر.
وحددت التحاليل الأوّلية مركز الرجّة عند مستوى 34.20 خط عرض و بـ 7.91 خط طول، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
وسجلت محطات رصد الزلازل، أمس الاثنين، رجة ارضية قرب قصرالغرياني من ولاية تطاوين بقوة 3،4 على مقياس ريشتر.
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