تظاهرة "Le Temps des Fêtes" بمدينة العلوم بتونس يومي 19 و20 ديسمبر 2025

تحتضن مدينة العلوم بتونس يومي 19 و20 ديسمبر 2025 فعاليات تظاهرة " Le Temps des Fêtes"، والتي تهدف إلى دعم ترويج المنتوجات اليدويّة الصّديقة للبيئة أو المصنوعة من موادّ طبيعيّة والتّعريف بالإبداعات الجديدة والمشاريع الصّغيرة للاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ من خلال فضاءات خاصّة تمّ تهيئتها للغرض.



وافادت الورقة التقديمية لمنظمي هذا الحدث، ان هذه التظاهرة تتزامن مع اقتراب العطلة المدرسيّة والجامعيّة واحتفالات آخر السّنة الإداريّة، والتي تشهد فيها البلاد حركيّة كبرى وعروضا تجاريّة وترفيهيّة وأنشطة مختلفة للكبار والصّغار. كما ترتبط أيضا هذه الفترة بموجة من الدّعم والتّضامن الاجتماعيّ.











وتعد هذه التظاهرة، وفق المصدر ذاته، فرصة للحرفيّين والحرفيّات وباعثي المشاريع من العديد من الجهات التونسيّة لعرض منتوجاتهم المختلفة وبيعها أو للتّبادل والتّشبيك.



ويتضمّن البرنامج ورشات للمهنيّين وأخرى للأولياء والأطفال، مثل ورشات صناعة الصّابون والشّموع أو تلوين مجسّمات الجبس أو النّسيج اليدوي أو الفنون التشكيليّة وإعادة التّدوير أو التغذية الصحيّة، إضافة الى تنظيم حصص تذوق لمأكولات ومرطّبات محليّة الصّنع.



ويهدف الحدث إلى التّحسيس بأهميّة اعتماد نمط حياة صحّي ومتوازن، من خلال تشجيع استهلاك المنتوجات الغذائيّة المفيدة للصحّة والبضائع الصّديقة للبيئة.



وتتضمن التظاهرة، كذلك، برنامج خاصّا من خلال تنظيم ورشات عمل لفائدة باعثي المشاريع المبتكرة واخرى مع روّاد الأعمال الشّباب بالتّعاون مع جمعيّة ACT’UP.

