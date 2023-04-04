وزارة الفلاحة تفتتح فضاء لترويج منتوجات المرأة الريفية بنهج آلان سافاري بالعاصمة

افتتحت وزارة الفلاحة، الثلاثاء، فضاء لترويج المنتوجات الفلاحية للمرأة في الوسط الريفي بشارع "آلان سافاري" بتونس على ان يخصص أسبوع لكل ولاية.



وتهدف الخطوة التي اطلقتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة العمل الدوليّة الى مزيد دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي والمساعدة في ايجاد فضاءات جديد للتسويق.



ويشكل هذا فضاء ترويج المنتوجات الفلاحية للمرأة في الوسط الريفي، فرصة للفلاحات المنخرطات في الهياكل المهنية الفلاحية على غرار مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية النسائية وكذلك في محاضن المؤسّسات في المجال الفلاحي، لتسويق منتوجاتهن.









