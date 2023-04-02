"ليالي القمر" بدار سيباستيان في الحمامات من 4 إلى 9 أفريل 2023

تتمازج الألوان الفنية والتعبيرات الإبداعية في تظاهرة "ليالي القمر" التي تستضيفها دار سيبستيان بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون من 4 إلى 9 أفريل الحالي.



ومن المنتظر أن يصبح فضاء دار سيباستيان، بحسب المنظمين، ملائما أكثر للتظاهرة ليكون ركحا ثقافيا يقدم جملة من العروض والتعبيرات الفنية المنفتحة على التراث الإنساني والمجددة للتراث الوطني في الآن نفسه، حيث يتمازج في هذا الشهر الكريم البعد الروحي بالطرح الثقافي والفني، "فما الفن الا حمال أرواح وما الروح بدورها الا تواقة للخلق والإبداع".



ليالي القمر بدار سيباستيان، تنطلق يوم الثلاثاء 04 أفريل بداية من التاسعة ليلا بعرض "طواف" لمركز الفنون الدرامية والركحية بنابل بالشراكة مع مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات وبمساهمة محمد العربي (شعر) ورضوان العجرودي (شعر) ومحمد الطرهوني (تصميم الجدارية الرقمية) والياس البلاقي (موسيقى) ونسرين بن عربية (تعبير جسماني) وعبدالكريم ضيف الله (إضاءة) ووجدي القايدي (إخراج).



ويكون الموعد في سهرة الأربعاء 5 أفريل مع عرض "طريقة" لبنجامي وهيثم الحذيري ويتابع الجمهور في سهرة الخميس عرض "من النوى" لجهاد الخميري ومحمد علي شبيل.

وتحت عنوان "من وحي البيانو" لحاتم دربال يسهر الجمهور يوم الجمعة 7 أفريل مع معزوفات بأنامل ليندا الجلاصي (بيانو) وقيس بن سلامة (قانون) وحسام بن حمودة (الكونترباص) والشيخ وليد القهواجي إنشاد مع إيقاع (بندير) ويونس الورداني (كمان) وجوهر صديق (ايقاع).



أما مكرم الأنصاري فسيهدي جمهور الحمامات يوم السبت 8 أفريل سهرة صوفية تحمل عنوان "المريد" ويشارك في هذا العرض كل من عبد العزيز الشريف (الكونترباص) ومحمد عبد القادر بن الحاج قاسم (ايقاع) وأسامة المهيدي (بيانو) وهشام بن عمر (غناء) والشيخ شكري الشماخي (غناء مع إيقاع بندير) ومكرم الرياحي (غناء مع إيقاع بندير) ومحمود الرياحي (غناء مع إيقاع بندير).



ويسدل الستار على "ليالي القمر" يوم الأحد 9 أفريل بعرض "مشهد" لإلياس البلاقي، بمساهمة نسرين المهبولي (غناء) ومحمود التركي (غناء) ووجيه البجاوي (غناء) ومرام بوحبل (غناء).





