بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة1-الجولة16): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد:



المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي 1-صفر

المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي 4-1

المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية 2-1

الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي 1-صفر

نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية صفر-صفر

الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1-صفر



الترتيب

1-مستقبل المرسى 35 16

2-شبيبة القيروان 30 16

3-امل الرقبة 23 16

-النادي القربي 23 16

5-جندوبة الرياضية 20 16

-امل جربة 20 16

-اولمبيك مدنين 20 16

8-مستقبل وادي الليل 19 16

-النجم الرادسي 19 16

10-مستقبل المحمدية 17 16

-مستقبل قابس 17 16

12-النادي البنبلي 13 16









