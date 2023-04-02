بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة1-الجولة16): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد:
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي 1-صفر
المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي 4-1
المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية 2-1
الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي 1-صفر
نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية صفر-صفر
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1-صفر
الترتيب
1-مستقبل المرسى 35 16
2-شبيبة القيروان 30 16
3-امل الرقبة 23 16
-النادي القربي 23 16
5-جندوبة الرياضية 20 16
-امل جربة 20 16
-اولمبيك مدنين 20 16
8-مستقبل وادي الليل 19 16
-النجم الرادسي 19 16
10-مستقبل المحمدية 17 16
-مستقبل قابس 17 16
12-النادي البنبلي 13 16
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي 1-صفر
المستقبل الرياضي بالمحمدية - النادي الرياضي البنبلي 4-1
المستقبل الرياضي بقابس - الشبيبة الرياضية القيروانية 2-1
الأمل الرياضي بالرقبة - النجم الرياضي الرادسي 1-صفر
نادي أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية صفر-صفر
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1-صفر
الترتيب
1-مستقبل المرسى 35 16
2-شبيبة القيروان 30 16
3-امل الرقبة 23 16
-النادي القربي 23 16
5-جندوبة الرياضية 20 16
-امل جربة 20 16
-اولمبيك مدنين 20 16
8-مستقبل وادي الليل 19 16
-النجم الرادسي 19 16
10-مستقبل المحمدية 17 16
-مستقبل قابس 17 16
12-النادي البنبلي 13 16
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