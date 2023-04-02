فوز الكيني ساوي والبريطانية ماكولجان بلقبي نصف ماراثون برلين

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 15:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أحرز العداء الكيني سيباستيان ساوي لقب فئة الرجال في سباق نصف ماراثون برلين، الذي أقيم اليوم، فيما حصدت البريطانية إيليش ماكولجان لقب فئة السيدات.
وقطع ساوي مسافة السباق في زمن قدره 59 دقيقة متفوقا بفارق 11 ثانية على مواطنه أليكس كيبيت بطل نسخة العام الماضي من السباق والذي حل في المركز الثاني، وبفارق 22 ثانية عن الكيني الآخر كيبروب برافين صاحب المركز الثالث.
وفازت ماكولجان بلقب سباق السيدات بزمن قدره ساعة واحدة وخمس دقائق و43 ثانية، متفوقة على الإثيوبية تسيجي جيبريسيلاما التي جاءت في المركز الثاني بفارق 30 ثانية، فيما حلت الإثيوبية أيضا ياليمجيت ياريجال في المركز الثالث بفارق 44 ثانية.

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