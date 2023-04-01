المنستير: الفنون الشعبية شعار فقرات مهرجان المدينة ببني حسان

تحت شعار " ليالي الفنون الشعبية ببني حسان" تتواصل فعاليات مهرجان المدينة التي تنظمها دار الثقافة ببني حسان بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير من 25 مارس إلى 14 أفريل 2023.

ووقع خلال هذه الدورة الاشتغال على الفنون الشعبية التي لا تقتصر على الموسيقى بل هناك الحكايات والفن التشكيلي الشعبي ولقاء حواري والشعر الشعبي وفق ما أفادت (وات) اليوم السبت مديرة دار الثقافة ببني حسان نصيرة بن عبد الواحد.

وبادرت دار الثقافة خلال هذه السنة بإنتاج سلسلة "رمضان وحكياتو" يقدمها الأستاذ علاء الدّين ساسي وهي على شكل فيديوهات بثت منذ 25 مارس 2023 وإلى غاية اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خرافات "بوطبيلة"، و"بني حسان الخضراء والصناديق الأربعة" و"أمك طانقو".

وانطلقت اليوم بفضاءاتها مسابقة "أحسن فانوس رمضان" بمشاركة 25 من الأطفال واليافعين. وانتظمت ورشات تحت شعار "الفنون الشعبية...إبداع مستمر" حول فنون التشكيل الشعبي على مجسمات الفوانيس، والشرائط الزخرفية على الفخار، وكتابة الحكاية الشعبية حسب نصيرة بن عبد الواحد.

ويكون جمهور مهرجان المدينة ببني حسان غدا بدار الثقافة على موعد مع العرض الموسيقي "الحسّانية" للفنّانة وأستاذة الموسيقى إكرام شويخ والذي يتعرف خلاله على الموروث الشعبي الغنائي الخاص بمدينة بني حسان.

وتحتضن ساحة سيدي عبيد ببني حسان يوم 8 أفريل 2023 سهرة سمر كشفي ثم بمقهى سيدي سالم لقاء حواريا على الساعة العاشرة مساء يديره الباحث الجامعي عاطف سالم حول "التراث الفني الشعبي بالبلاد التونسية خلال العصر الحديث، دراسة انثروبولوجية" مع مرافقة موسيقية للفنّان محمّد علاء الإمام.

وتعيش مدينة بني حسان يوم 10 أفريل 2023 بدار الثقافة على وقع عرض تحت عنوان "عيساويات بني حسان" بمشاركة الفرق العيساوية الأفراح، وسيدي بالطيب، وسيدي سالم ، في حين يكون عشاق الشعر يوم 13 أفريل 2023 على موعد مع سهرة للشعر الشعبي بعنوان " الحداية الشعبية" في ريف معتمدية بني حسان بعميرة حاتم ينشطها الشاعر الفاهم بالطيّب بمشاركة الشعراء البشير بكار ومحمّد بوغطاس مع مرافقة موسيقية على البندير والزكرة للفنّانين أنيس هلال ومحمّد العلوي.

ويختتم مهرجان المدينة بدار الثقافة ببني حسان يوم 14 أفريل 2023 بعرض "للا أم الزين" بقيادة الفنّان موهب الزين. وسيقع تتويج الفائزين في مسابقة "أحسن فانوس رمضان" بمجموعة من الكتب حسب المصدر ذاته . وتكون العروض الموسيقية بداية من الساعة التاسعة مساء.



