الكرامة القابضة تطلق يوم 6 افريل 2023 طلب عروض للحصول على خدمات استشارية للتفويت في مساهمات الدولة في الطيران الجديد

أعلنت الكرامة القابضة انها ستطلق يوم 6 افريل 2023، طلب عروض لاختيار مكتب استشارة لمرافقتها في عملية التفويت في المساهمات المملوكة للدولة في راس مال الطيران الجديد والطيران الجديد للخدمات الأرضية.



وكانت الشركة أعلنت مطلع العام الجاري أنها ستطلق عملية المرافقة للتفويت في مساهمات الدولة في رأس مال الطيران الجديد والطيران الجديد للخدمات الأرضية، منتصف جانفي 2023.



وأكدت الكرامة القابضة انه يمكن لبنوك الأعمال ومكاتب الاستشارة المشاركة في هذا طلب العروض المنتظر والذي سيكون متاحا على موقعها الالكتروني



وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه الحكومة الى تعبئة مداخيل مصادرة وتخصيص تقارب 656 مليون دينار، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023.



وكانت الكرامة القابضة أطلقت، يوم 15 افريل 2022، طلب عروض دولي موجه الى بنوك الأعمال ومكاتب الدراسات لمرافقتها في عمليّة التفويت في المساهمات العموميّة المباشرة وغير المباشرة في شركتي الطيران الجديد والطيران الجديد للخدمات الأرضية.



وتمتلك الدولة مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد و 76ر2 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد للخدمات الأرضية.



يشار الى ان الطيران الجديد، نقلت زهاء 3ر1 مليون مسافر الى موفي نوفمبر 2022، مقابل 502 ألف مسافر سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 164 بالمائة وفق بيانات نشرتها وزارة النقل، مؤخرا.



