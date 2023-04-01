تنظيم يوم صحي وترفيهي مفتوح لفائدة أطفال التوحد والأولياء غدا الأحد بقصر بلدية الكرم

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 19:05 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تنظم جمعية "ياسين للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية" غدا الأحد بقصر بلدية الكرم يوما صحيا وترفيهيا مفتوحا تحت شعار "باندماجنا نزهر و التوحد نقهر" لفائدة أطفال التوحد وأولياءهم وذلك احتفالا باليوم العالمي للتوحد الموافق لـ 2 أفريل من كل سنة حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت نسيمة عبد السلام رئيسة الجمعية

و أوضحت نسيمة عبد السلام، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة التي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا سيتولى خلالها فريق من الأطباء و المختصين في مجالات متعددة على غرارالأطباء النفسانيين والمختصين الاجتماعيين و المختصين في العلاج الوظيفي وتقويم النطق، التقصي المبكر لطيف التوحد وتقديم الارشاد والتوجيه لأولياء الأطفال المصابين بالتوحد

وبينت أنه سيتم تأثيث هذه التظاهرة بمجموعة من الورشات الثقافية والرياضية في مجالات متنوعة على غرار صناعة العرائس و الخزف الفني و الحساب الذهني و الرياضة المؤهلة الى جانب تنشيط ثقافي وعرض كارنافال للدمى العملاقة

ولفتت رئيسة الجمعية الى أن هذه التظاهرة تهدف بالخصوص الى تسليط الضوء على هذه الفئة "المهمشة" من المجتمع و التحسيس بضرورة الإحاطة بأطفال التوحد وأولياءهم و الحرص على ادماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية

وشددت على أن جمعية "ياسين للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية" ستعمل على استمرايرية مثل هذه التظاهرات وتواترها طيلة السنة لما لها من فائدة كبيرة في الإحاطة بأطفال التوحد، داعية الى ضرورة دعم الدولة لمثل هذه الانشطة لما لها من وقع طيب سواء على الأطفال أو الأولياء على حد السواء

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