بطولة العالم للملاكمة للسيدات نيودلهي 2023: عودة الملاكمة النسائية التونسية الى الحلبة العالمية .. وحضور متميز للتحكيم التونسي

سجلت الملاكمة النسائية التونسية عودتها الى حلبة الملاكمة العالمية بعد غياب طويل من خلال مشاركة ثلاث ملاكمات في بطولة العالم للملاكمة للسيدات التي اختتمت بالعاصمة الهندية نيودلهي نهاية الاسبوع الماضي.



وكانت الملاكمة التونسية ممثلة بكل من وفاء حفصي في وزن 48 كلغ وآية الشيحاوي في وزن 57 كلغ ومريم الزياني في وزن 60 كلغ.

وخرجت الملاكمات التونسيات من الأدوار التمهيدية للتصفيات.



وفي سياق متصل تميز التحكيم التونسي في البطولة العالمية وقد كان ممثلا بثلاث رسميين وهم الحكمين من فئة ثلاثة نجوم حلمي ساسي و سارة بوهلال اللذين حكما الأدوار النهائية .

وادار الحكم حلمي ساسي 12 نزالا كحكم حلبة و 44 نزال كقاضي، فيما شاركت الحكمة سارة بوهلال في 10 نزالات كحكم حلبة و 35 نزال كقاضي.

وشارك أيضا الحكم الدولي السابق محمد ابراهم كمقيم للحكام والقضاة خلال البطولة العالمية.



اما على مستوى المشاركة العربية فقد فقد حققت المغربية خديجة مرضي انجازا تاريخيا بتتويجها بذهبية الوزن الثقيل لتسجل اسمها في تاريخ الملاكمة كأول عربية و افريقية تحقق هذا الإنجاز.



ومن جهة اخرى تم استبعاد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من النهائي في

وزن 66 كلغ . وقال الاتحاد الدولي في بيان إن "استبعاد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من بطولة العالم تم بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية".



ويذكر ان بطولة العالم التي عرفت مشارمة 324 ملاكمة من 65 دولة شهدت منافسة في 12 وزنا من اجل المراهنة على المداليات .

وتوجت سبع دول بميداليات ذهبية وهي الهند ( 4 ميداليات ذهبية ) و الصين (3 ) و البرازيل وإيطاليا والمغرب وروسيا وتايبيه الصينية (ميدالية ذهبية واحدة ).



الترتيب النهائي لبطولة العالم للملاكمة للسيدات ( ايبا):

ذهبية فضية برنزية

1. الهند: 4 - 0 - 0

2. الصين: 3- 1- 3

3. روسيا: 1- 1- 1

4. إيطاليا: 1- 1- 0

5. تايبيه الصينية: 1- 0-1

6. البرازيل: 1- 0- 1

7. المغرب: 1- 0- 1

8. كازاخستان: 0- 2- 4

9. كولومبيا: 0- 2- 2

10. أستراليا: 0- 2- 1



