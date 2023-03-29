بنزرت: المصادقة على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية التابعة للمجلس الجهوي وبلدية ماطر

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الأربعاء، بمقر الولاية على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية التابعة للمجلس الجهوي للولاية وبلدية ماطر بـ754 الف دينار، بحسب الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد.



وأوضحت عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجمل المشاريع والبرامج العمومية المصادق على إنجازها تتعلّق خاصة بقطاع تدعيم البنية التحتية الصحية والتجهيزات الجماعية بالجهة، ومنها المصادقة على تقرير تقييم العروض المتعلق باقتناء وتركيز تجهيزات طبية لقسم التوليد ببنزرت، والقسط الثالث من صفقة مستلزمات التعقيم والالات وطلب تعويض متعلقة بصفقة مشروع توسعة المحكمة الابتدائية ببنزرت.

وأضافت أنّ هذه المشاريع تشمل أيضا ملف الختم النهائي لصفقة اقتناء شاحنتين ضاغطتين لفائدة بلدية ماطر تدعيما لاسطولها اللوجستي المخصص للنظافة، وملف الختم النهائي لاتمام اشغال تعبيد الطرقات بتقسيمي الهذلي 1و2 بمعتمدية ماطر.

ووافقت اللجنة أيضا على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2023 الخاص ببلدية ماطر، وارجاء ملف وحيد للنظر فيه لاحقا حالما يتم الانتهاء من بعض الإجراءات الواجبة بشأنه، حسب نفس المصدر.





