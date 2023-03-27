وزارة الأسرة ووكالة حماية المحيط تنظمان المسابقة الوطنية حول "رياض الأطفال الصديقة للبيئة"

تنظّم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالشراكة مع الإدارة العامة للطفولة المسابقة الوطنية حول "رياض الأطفال الصديقة للبيئة" وذلك لاختيار أحسن روضة عمومية أو خاصة تتوفّر فيها الشروط الضرورية لتتويجها بشارة "روضة صديقة للبيئة " لسنة 2023 ، وقد رصدت لها أربع جوائز مالية تتراوح قيمتها بين 4 آلاف وألف دينار .



و يفترض برياض الأطفال الراغبة في المشاركة في هذه المسابقة، حسب بلاغ صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن يكون البعد البيئي محور الأنشطة المعتمدة من ذلك اعتماد التجهيزات أو البرامج الكفيلة برفع الثقافة البيئية لدى الطفل، وأن ترسل ملفات المشاركة على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة eco.concours23@gmail.com في أجل أقصاه 10 ماي 2023.

ويجب على الرياض الراغبة في المشاركة ارسال ملف يحتوي على مقطع فيديو مصوّر لا يتجاوز 5 دقائق يتضمّن وجوبا نشاط المشروع وعنوانه، واسم الروضة فضلا عن مجموعة من الوثائق تتمثل في وصل إيداع يفيد بأن روضة الأطفال تنشط بموجب كراس الشروط المنظم للقطاع مسلمة من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة وتحمل تأشيرتها، وجذاذة وصفية للمشروع المشارك به على البريد الإلكتروني المخصّص لهذه المسابقة.



ويتعلّق موضوع المشاركة بانجاز مشروع بيئي تشاركي يحتوي على فقرتين، داخل الفضاء وخارج الفضاء، حيث تكون روضة الأطفال منفتحة فيه على محيطها ويتم تشريك الطفل في كل مراحل هذا المشروع البيئي الذي يندرج ضمن مبادرة سنة النظافة 2023 التي أطلقتها وزارة البيئة الرامية إلى تشجيع كل المؤسسات على المساهمة في تقليص حجم الفضلات التي يتم توجيهها للمصبات وتخفيف آثار التدهور البيئي الناجمة عن التغيرات المناخية وحماية المحيط.

وتشمل الفقرة الأولى من المشروع نشاطا خارج الفضاء يتمثل في تنظيم خرجات إيكولوجية قصد مساعدة الطفل وتشجيعه على التعرّف على مختلف مكونات محيطه واستكشاف أنواع الأشجار والشجيرات والحيوانات والتعريف بأهميتها، فضلا عن تنظيم حملة نظافة والحرص على التقاط صور لما قبل وبعد الحملة.

وتتضمن الفقرة الثانية من المشروع نشاطا داخل الفضاء يتمثّل في إحداث مربع أخضر وتنشيط ورشات غراسة خضر أو نباتات يشارك فيها الطفل لتوعيته بأهمية هذه الغراسات أو بعث نقطة تسميد بفضاء الروضة وذلك لتشجيع الطفل على فرز الفضلات لصنع السماد العضوي من خلال تشريكه في كل مراحل العملية أو إنجاز نشاط لترشيد استهلاك الماء وتعبئته ...

ورصدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط جوائز مالية تقدّر بـ 4 الاف دينار للجائزة الأولى مع الحصول على شارة الروضة الصديقة للبيئة و 3 ألاف دينار للجائزة الثانية وألفي دينار للجائزة الثالثة وألف دينار للجائزة الرابعة.



وتهدف هذه المسابقة إلى خلق ثقافة بيئية لدى الطفل من أجل الحفاظ على البيئة وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات وتحفيزها قصد ابتكار برامج وأنشطة بيئيّة متميّزة و تشجيع وتثمين المبادرات الإيجابية في المجال البيئي للنسج على منوالها وتحفيز رياض الأطفال على استعمال تجهيزات بيئية (فوانيس مقتصدة للطاقة /حاويات فرز الفضلات).



كما ترمي إلى تدريب رياض الأطفال على إنجاز مشاريع منفتحة على محيطها الاجتماعي عبر تشريك العائلات والمجتمع المدني، و إكساب الطفل سلوكا تفاعليا للحدّ من تداعيات التغيرات المناخية والمحافظة على حقه في بيئة سليمة واستعمال النفايات القابلة للرسكلة وإعادة استغلال بقايا الأطعمة من أجل بعث نقطة تسميد بفضاء الروضة.

وسيتمّ حسب بلاغ الوزارة، تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة تضمّ إطارات مختصّين من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والإدارة العامة للطفولة وذلك حسب جدول تقييمي يضبط للغرض، علما وأنه سيتمّ تحديد المكان والتوقيت للإعلان عن نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز لاحقا .



