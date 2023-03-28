سيدي بوزيد : انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الطفل بالسوق الجديد

تحت شعار "نعم للحياة" وببادرة من الجمعية التونسية للطفولة والشباب والمندوبية الجهوية للثقافة بسيدي بوزيد انطلقت يوم الاثنين الدورة الأولى من مهرجان الطفل بالمدرسة الابتدائية "الشهيد محمد البراهمي" بالسوق الجديد.



وتهدف هذه التظاهرة التي تتواصل إلى يوم 29 مارس الجاري إلى دعم حق الأطفال في الترفيه والأنشطة الثقافية ومقاومة ظاهرة التوتر الاجتماعي ومظاهر الخصاصة لدى الأطفال وتعويدهم على الانخراط في الأنشطة الثقافية والترفيهية، حسب ما أكدته منسقة الدورة خلود عبدلي من الجمعية التونسية للطفولة والشباب في تصريح لوات.

ويتضمن البرنامج مجموعة من العروض السينمائية والمسرحية والعديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية على غرار العروض الخاصة بالألعاب السحرية والدمى العملاقة والرقص والغناء إلى جانب تنظيم مارطون تحت عنوان "من أجل طفولة تحلم بغد أفضل" وعروض رياضية للجمعيات الرياضية الناشطة بالجهة.



