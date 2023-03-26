قريبا، افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك تابعة لديوان الأراضي الدولية بدوار هيشر من ولاية منوبة

تشهد معتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة، في الفترة القادمة، افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك "ديوان ماركت "وذلك ببادرة من ديوان الأراضي الدولية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمركب الفلاحي في برج العامري، وبالتعاون مع المصالح الجهوية وبلدية المكان بعد توفير الفضاء المناسب لها.

ويتنزل إحداث نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بدوار هيشر، وفق تأكيد مدير المركب الفلاحي ببرج العامري اسكندر راجح، "لوات"، اليوم الأحد، في إطار السعي إلى تعديل الأسعار، وحرص ديوان الأراضي الدولية على توفير منتوجات بأسعار معقولة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، وهي الخطة التي أتت أكلها في العشرين نقطة بيع من المنتج للمستهلك التي تم تركيزها على المستوى الوطني، ومنها نقطة ببرج العامري منذ فيفري 2022.

وتأتي هذه التجربة بعد نجاح تجربة نقطة البيع ببرج العامري التي وجد فيها المواطنون ضالتهم أمام ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والغلال، إذ توفّرلحوم الضأن والابقار بأثمان أقل من الأثمان المتداولة لدى القصابين وكذلك الدجاج المعدّ للطهي، وزيت الزيتون والبيض والأجبان والقنارية والبرتقال والفواكه الجافة مع نقص في الخضر، وفق تأكيد عدد من رواد هذه النقطة ل(وات).

وأشاروا إلى أن هذه النقطة، وأمام الارتفاع المشط للأسعار لدى الباعة في السوق، وفي المحلات وخاصة في مواد الفلفل والغلال فانها تساهم في توفير مواد بأسعار أقل وخاصة اللحوم آملين أن يتم توفير كميات من الزيت النباتي.

من جهته اعتبر مدير المركب الفلاحي ببرج العامري أن منتوجات المركبات الفلاحية التابعة للديوان، من اللحوم والبيض وزيت الزيتون والأجبان، قادرة على تزويد مختلف النقاط بالمنتوجات الفلاحية المتنوعة، وهي متوفرة على مدار السنة، في حين يعتبر انتاج الغلال موسميا، وعليه يتم توفيرها حسب كمية الانتاج والموسم، فضلا عن الخضر التي يتم التحكم في توزيعها بين جميع النقاط ويكون الاقبال عليها كبيرا منذ الصباح

وأشار إلى أن المركب يوفر ما بين 20 و25 ذبيحة خروفا يوميا في هذه النقطة وكميات من البيض، وزيت الزيتون لافتا إلى الاقبال الكبير على هذه النقطة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تتم متابعتها إداريا وصحيا واقتصاديا من المركب والديوان والمعتمدية ومصالح وزارتي الصحة والتجارة بالجهة.

وأضاف راجح انه سيتم تقريب وتجويد خدمات تزويد جميع نقاط البيع التابعة للديوان باللحوم بعد قصها ولف بقية المنتوجات، بالمركب ببرج العامري، وذلك بانتهاء تركيز وحدة لقص اللحوم واللف المبرمجة بكلفة 100 ألف دينار، بعد انطلاقها بصفة وقتية بمنطقة الوردية السنة المنقضية.

كما سيشهد المركب انطلاق تركيز مسلخ للحوم الحمراء خلال هذه السنة، سيزود نقاط الديوان، على غرار مسلخ الدواجن بالنفيضة وذلك للمساهمة في توفير اللحوم، وتحقيق أهداف الديوان الرامية إلى الضغط على الأسعار بعرض منتوجات بأسعار جد مناسبة والضرب على أيادي الوسطاء والمتدخلين في العرض والطلب.

يشار إلى أن المركّب الفلاحي في برج العامري يعد قطب انتاج نباتي وحيواني متنوّع، يمسح أكثر من 1100 هكتار بين أراض محروثة ومراعي طبيعية، ويشغل 110 عونا بين عملة وإطارات وفنيين.



