ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد : الافتتاح ب"سطمبالي" لبلحسن ميهوب والاختتام بعرض للفنانة درصاف الحمداني

ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد : الافتتاح ب"سطمبالي" لبلحسن ميهوب والاختتام بعرض للفنانة درصاف الحمداني

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 15:07 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تلتئم التظاهرة السنوية "ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد" من 29 مارس إلى 13 أفريل 2023. وتفتتح بعرض "سطمبالي لبلحسن ميهوب، فيما تكون سهرة الاختتام مع الفنانة درصاف الحمداني.

ويتضمن برنامج هذه الدورة 15 عرضا منها 4 سهرات يستضيفها مقر النادي وتندرج ضمن فعاليات مهرجان المدينة. وتتميز البرمجة بالمراوحة بين سهرات الموسيقى الوترية والمالوف والسطمبالي والعروض المسرحية والسهرات التكريمية.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لهذه التظاهرة :

الاربعاء 29 مارس (س22.00) / عرض "سطمبالي" لبلحسن ميهوب (الافتتاح)
الخميس 30 مارس (س22.00) / عرض موسيقي لدرة البشير
الجمعة 31 مارس (س22.00) / عرض مسرحية "قلب الرحى" لدليلة مفتاحي
الأحد 2 أفريل (س22.00) / عرض موسيقي "حبيبي الأول" لزياد الزواري
الاثنين 3 أفريل (س22.00) / عرض موسيقي لسمير الزغل
الثلاثاء 4 أفريل (س22.00) / عرض موشحات لنوفل بن عيسى
الاربعاء 5 أفريل (س22.00) / عرض فيلم تكريم للفنان التشكيلي ''حمادي بن سعد''
الخميس 6 أفريل (س22.00) / عرض موسيقي "مائة سنة من السينما" احتفاء بمائوية السينما التونسية ل "أسامة مهيدي"
الجمعة 7 أفريل (س21.30) / غازي العيادي "قعدة" - مهرجان المدينة
السبت 8 أفريل (س22.00) / عرض موسيقي "Eméraude" لعائدة النياطي"
الأحد 9 أفريل (س21.30) / ملاسين ستوري لبلال بريكي - مهرجان المدينة
الاثنين 10 أفريل (س21.30) / عرض طربي لمهر الهمامي - مهرجان المدينة
الثلاثاء 11 أفريل (س22.00) / "اركز هيب هوب" - الدبو
الأربعاء 12 أفريل (س21.30) / " ياسر محبة" لياسر جرادي وهيام خطاس - مهرجان المدينة
الخميس 13 أفريل (س22.00) / عرض الفنانة درصاف الحمداني (الاختتام)

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