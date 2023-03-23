أطلقت وزارة تكنولوجيات الإتصال دعوة لتقديم طلبات الترشح، لاختيار 10 مؤسسات ناشئة لها علامة ولديها منتوجات أو خدمات تكنولوجية مبتكرة للمشاركة في "الجناح التونسي للحلول المبتكرة" ، الذي ينظم على هامش معرض " فيفا تكنولوجي 2023" و الذي سيعقد في باريس - فرنسا من 14 إلى 17 جوان 2023

وأوضحت الوزارة وفق ما نشرته، الخميس، أن المنتوجات أو الخدمات التكنولوجية المتجددة يمكن أن تتعلق بمختلف القطاعات (المالية، الفلاحة، الطاقة، الصحة، التعليم، الثقافة، النقل، السياحة، الصناعة ...).



ولفتت إلى أن آخر أجل لتقديم الطلبات يكون يوم الاثنين 10 أفريل 2023 في منتصف الليل.

ويمكن للمرشحين المهتمين تقديم طلباتهم إلى العنوان التالي: vivatech23@tunisia.gov.tn كما يمكن تنزيل استمارة التسجيل للمشاركة في هذه الدعوة لتقديم الطلبات من الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/L8Uz3Rurts







