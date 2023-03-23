بطولة ميامي للماسترز: التونسية أنس جابر تشارك الاسبانية باولا بادوزا في منافسات الزوجي

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تشارك اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا في جدول ترتيب رابطة محترفات التنس اللاعبة الاسبانية باولا بادوزا المصنفة 29 عالميا في منافسات الزوجي لبطولة ميامي للماسترز.
وتستهل أنس جابر و باولا بادوزا اليوم الخميس منافسات الزوجي بلقاء الثنائي المكون من اللاعبتين الأمريكية آسيا محمد المصنفة 278 عالميا و الكازاخية آنا دانيلينا المصنفة 525 عالميا، في اطار الدور السادس عشر.
يذكر أنّ أنس جابر ستواجه غدا الجمعة في منافسات الفردي لبطولة ميامي، ذات الـ 1000 نقطة، اللاعبة الروسية فارفيرا غراشيفا المصنفة 54 عالميا، ضمن مباريات الدور الثاني.
وكانت أنس جابر قد أعفيت من خوض لقاءات الدور الأول لبطولة ميامي التي انطلقت الثلاثاء الماضي 21 مارس الجاري و تستمر الى غاية 2 أفريل القادم.


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