بنزرت: حجز 8أطنان من الدقلة واعادة ضخها في المسالك القانونية

في اطار التصدي لعمليات ترويج الغلال خارج المسالك غير القانونية ،تولت يوم الأربعاء مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت بالتنسيق مع الهياكل الأمنية والشرطة البلدية ببنزرت الكشف عن مستودع عشوائي غير مصرح به واقع باحد احياء بنزرت الكبرى يتضمن وحدة تبريد فوضوية ،تتضمن كمية 8 اطنان من الدقلة بقيمة مالية تناهز 45 الف دينار،بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

ولاحظ المصدر ذاته انه عقب مراجعة النيابة العمومية تم حجز الكمية المذكورة حجزا فعليا في انتظار إعادة ترويجها بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة ،بالتوازي مع استكمال إجراءات رفع المخالفة الاقتصادية المتعلقة بمسك منتوجات بغرض بيعها او المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به على معنى الفصل 03 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

وبين المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ان المصالح الرقابية ببنزرت ،تولت وضع برنامح رقابي مشدد على جميع الفضاءات التجارية بكامل مناطق الجهة بمناسبة الشهر الكريم وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطن وللاقتصاد الوطني .







