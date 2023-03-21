جلسة عمل وزارية لمتابعة آخر الاستعدادات لشهر رمضان المعظم

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي أقرتها الحكومة لتأمين انتظام تزيد السوق خلال شهر رمضان والإحاطة بالعائلات المعوزة والفقيرة.



وأكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، على أنه تم توظيف كل الإمكانيات لملاءمة العرض مع زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان والضغط على الأسعار بفرض تسعيرة قصوى على بعض المنتوجات الأساسية مع تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية على الأسواق.



واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، استعدادات الوزارة للإحاطة بالعائلات المعوزة والفقيرة خلال شهر رمضان، حيث تم رصد جملة من المساعدات الاجتماعية لحوالي 320 ألف عائلة معوزة بقيمة جملية تقدر بــــ 38،4 مليون دينار، كما ستتمتع 45 ألف عائلة بإعانات في شكل طرود غذائية بقيمة جملية تقدر بـ 3825 ألف دينار.

وقال الوزير أن طرودا تحتوي على مواد غذائية ستخصص لغير المنتفعين بقفة رمضان بقيمة جملية تبلغ 200 ألف دينار، كما سيتم بمناسبة شهر رمضان تنظيم 48 مائدة إفطار ينتفع بها حوالي 4340 منتفعًا.

من جهته استعرض كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، رضا قبوج، الوضعية المائية في تونس داعيًا إلى مزيد ترشيد استهلاك المياه بالنظر إلى حالة الجفاف التي تمر بها تونس منذ سنوات.

وانعقدت الجلسة بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.



