تحويل حركة المرور بالطريق السيارة أ4 تونس - بنزرت

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلنت تونس للطرقات السيارة عن تحويل حركة السير جزئيا في اتجاه بنزرت إلى اتجاه تونس من النقطة الكيلومتري 7 إلى ن ك 10 وذلك بداية من الاربعاء 22 مارس 2023
وأوضحت ان هذا الاجراء يأتي في إطار أشغال تدغيم الطريق السيارة أ4
ودعت تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة إلى توخي الحذر واحترام العلامات الموضوعة للغرض



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