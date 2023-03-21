تحويل حركة المرور بالطريق السيارة أ4 تونس - بنزرت

أعلنت تونس للطرقات السيارة عن تحويل حركة السير جزئيا في اتجاه بنزرت إلى اتجاه تونس من النقطة الكيلومتري 7 إلى ن ك 10 وذلك بداية من الاربعاء 22 مارس 2023

وأوضحت ان هذا الاجراء يأتي في إطار أشغال تدغيم الطريق السيارة أ4

ودعت تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة إلى توخي الحذر واحترام العلامات الموضوعة للغرض







