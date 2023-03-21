توزر: إزاحة الرمال المتراكمة بالطرقات الوطنية وبعض المسالك نتيجة هبوب الرياح

تدخّلت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر، اليوم الثلاثاء، لإزاحة الرمال المتراكمة في الطرقات الوطنية وبعض المسالك الريفية، وخاصة على الطرقات المرقمة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان، وليد الماجري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشملت التدخّلات الطريق الوطنية رقم 3 من مدينة المتلوي والى مدخل مدينة توزر في جزئه الرابط بين نفطة وحزوة، وكذلك الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى الجزء الرابط بين حامة الجريد والشبيكة، الى جانب مسالك شاكمو من معتمدية حامة الجريد والتعمير بحزوة.

وأوضح الماجري أن الجهة شهدت خلال اليومين الماضيين تراكما لكميات كبيرة من الرمال، وقد تم التدخل بالآليات اللازمة منذ مساء أمس الاثنين، إلا أن تواصل هبوب الرياح حد من نجاعة التدخل في البداية ما جعل الجهود تتجه نحو فتح الطرقات في مرحلة أولى لتأمين سير العربات فيها، وتواصلت عمليات إزاحة وابعاد الرمال صبيحة هذا اليوم.

وأشار إلى أنه وبهدف تحسين التدخلات وضمان نجاعتها، تم إطلاق مناقصة لتعيين مقاولة تتولى تنفيذ هذه التدخلات، مع تواصل تدخل مصالح التجهيز بالمعدات المتوفرة لديها.

من جهتها، ساهمت بلدية حزوة في معاضدة جهود الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عبر توفير آلة جارفة، وإزاحة الرمال عن المسلك الريفي بمنطقة التعمير، وفي منطقة المزارة، وذلك بغاية تسهيل مرور الفلاحين الى المقاسم الفلاحية تزامنا مع انطلاق عمليات تلقيح العراجين، وفق كاتب عام البلدية الاسعد الصليعي.

ولفت، من جهة أخرى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من طرف مستعملي الطرقات لما قد تسببه الرمال من انزلاقات مع تجنب السرعة، مضيفا أن بلدية حزوة مستعدة لمعاضدة جهود الجهات المعنية خاصة وأن هبوب الرياح الرملية سيتواصل خلال الفترة القادمة.



