وكالة التعاون الفني تنظم "أيام كيبيك" لتوظيف الكفاءات بكندا من 29 الى 30 أفريل 2023

وكالة التعاون الفني تنظم "أيام كيبيك" لتوظيف الكفاءات بكندا من 29 الى 30 أفريل 2023

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني يومي 29 و30  أفريل 2023 "أيام كيبيك" لتوظيف كفاءات تونسية في عدة اختصاصات في كندا، وذلك، بالتعاون مع وزارة الهجرة بكندا ومؤسسة منتريال الدولية.

وبيّنت الوكالة ، في بلاغ لها، أن آجال تقديم الترشحات تمتد من 13 مارس الى 7 أفريل 2023 مشيرة الى ان العروض تهم سبعة اختصاصات كتكنولوجيا المعلومات والادارة والتأمين والتمويل والبناء وقطاع التصنيع والرعاية الصحية والتعليم وتربية ورعاية الطفولة.

ودعت المهتمين بهذه العروض والراغبين في التسجيل في هذه الايام الولوج الى موقع الوكالة على شبكة الانترنات.

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