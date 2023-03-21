الالعاب الشاطئية الافريقية ( الحمامات 2023) - غدا الكشف عن شعار الدورة

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 09:51 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تكشف اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الشاطئية الافريقية بداية من الساعة العاشرة والنصف ( س 30 ر10 ) من صباح يوم غد الاربعاء باحد نزل العاصمة عن شعار الدورة وذلك خلال ندوة صحفية يعقدها محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية ورئيس اللجنة المنظمة.

وسيتم خلال الندوة الصحفية التطرق بالخصوص الى سير التحضيرات لتنظيم التظاهرة التي ينتظر ان تستقطب رياضيين من 54 بلدا افريقيا حسب المنظمين.

ويذكر ان مدينة الحمامات التونسية ستستضيف دورة الالعاب الشاطئية الافريقية من 23 الى 30 جوان المقبل

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