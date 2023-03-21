المسافرون على الخط الحديدي تونس بوقطفة سيدفعون ثمن تذكرة موحدة بقيمة 700 مي بداية من يوم 27 مارس 2023

أعلنت شركة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن السفرات على الخط الحديدي تونس- بوقطفة ستكون مجانية إلى غاية الأحد 26 مارس 2023 على أن يتم تطبيق تعريفة موحدة بقيمة 700 مي بداية من الإثنين 27 مارس 2023.



وشرعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من اليوم الثلاثاء، في الاستغلال الفعلي للخط الحديدي الجديد تونس/بوقطفة- سيدي حسين على الشبكة الحديدية السريعة علما وان سفرات شهر رمضان ستنشر للمسافرين بداية من يوم غد الأربعاء 22 مارس 2023.



وتسير الشركة قطارا كل 20 دقيقة في الاتجاهين علما وان أول سفرة من تونس باتجاه بوقطفة، تنطلق على الخامسة صباحا وآخر سفرة تنطلق على السابعة والنصف ليلا وتنطلق أول سفرة من بوقطفة - الى تونس على الخامسة و20 دق صباحا على تسير آخر سفرة على السابعة و50 دق ليلا.



ويمتد خط الشبكة الحديدية السريعة توس - بوقطقة على طول 9 كلم، وبه 6 محطات هي: المنوبية والنجاح والطيران والزهور والحرارية وبوقطفة

ويشمل الخط 3 جسور للقطارات وجسر للعربات و6 ممرات سفلية بالمحطات مجهزة كلها بمصاعد كهربائية ومدارج آلية وممر سفلي بباب الفلة إلى جانب 8 ممرات علوية للمترجلين منها 5 ممرات مجهزة بمصاعد كهربائية.

وقدرت الكلفة الجملية للقسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة بــ1217 مليون دينار بتمويل من الدولة التونسية بنسبة 40 بالمائة وقروض خارجية بنسبة 60 بالمائة بما في ذلك هبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 28 مليون أورو.



