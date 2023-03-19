إنقاذ 41 مهاجرا افريقيا بعد غرق مركبهم.. وإيقاف 40 آخرين لاجتياز الحدود البرية خلسة (الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 19 Mars 2023 - 15:44 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أحبطت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة (ولاية صفاقس)، بإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة أمس السبت، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بإنقاذ 41 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية من جنوب الصحراء، بعد تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.

وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له اليوم الأحد، أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأورد المصدر ذاته، في بلاغ ثان له اليوم الأحد، أن وحدات الحرس الوطني بجهتي القصرين وجندوبة، ضبطت أمس السبت 40 شخصا يحملون جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود البرية خلسة، والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.


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