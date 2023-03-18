القصرين: مركز الاصطياف والتربصات بعين سلسلة مشروع مؤجل ينتظر بصيص أمل

وات - أميمة العرفاوي - تتميز منطقة عين سلسلة التابعة لمعتمدية العيون من ولاية القصرين بأكبر كساء غابي يمتد من معتمدية الروحية بولاية سليانة الى حدود معتمدية سبيطلة بالقصرين عبر منطقة العيون، فهي تحتضن غابات كثيفة ومتداخلة للصنوبر الحلبي والزيتون والاكليل والشيح، وتعد نموذجا للتنوع البيئي والتوازن الطبيعي والحيواني والنباتي.



كما تتميز عين سلسلة بقربها من منابع المياه العذبة، وهو ما يستهوي المهتمين بكنوز الطبيعة، والمولعين بالأنشطة العلمية والتربوية، وطالبي الراحة والاستجمام، ومنظمي التربصات الرياضية لاستغلال هذه المقومات والاستفادة منها.

وقد سميت المنطقة بـ "عين سلسلة " لإحتوائها على سلسلة كبيرة، فيما كانت تسمى سابقا عين الطلبة حيث كانت تتوجه العروس لحمام الصبايا للاستحمام فيه كبيرة، وهي منطقة غابية بالأساس ترتكز على الفلاحة والمنتوج الغابي كما تتميز بخصائص أثرية وايكولوجية، وتحتوي أيضا على مركز اصطياف كان وجهة العديد من الزوار، الا أنه بات اليوم مشروعا مؤجلا ينتظر بصيص امل ليعود إلى النشاط.

مدير دار الشباب العيون ومركز الاصطياف والتربصات عين سلسلة شهيد العرابي أوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان المركز يمسح 1442 مترا مربعا ووقع انشاؤه سنة 1981 بطاقة استيعاب 32 فرد ويحتوي على مطعم وفضاء لمحبي التخييم، وقد كان في السابق وجهة لعديد الزائرين من مختلف الجهات والأجانب الا أن عدة انشطة توقفت سنة 2011 وأصبحت تخضع لتراخيص من قبل المصالح الأمنية (بالنسية للأنشطة في نهاية الأسبوع).

وأشار إلى أنه يمكن استثمار خصائص المنطقة لاعادة توطين شبابها وتشجيع المرأة الريفية على ترويج المواد الجبلية(الزقوقو وتقطير الإكليل)، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في المناطق الداخلية من خلال التشجيع على السياحة الايكولوجية

من جهته، أوضح رئيس مصلحة البناءات و التجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين، هيثم الغضباني، أن الوزارة رصدت لمركز التخييم و الاصطياف بعين سلسلة اعتمادات جملية تقدر ب700 ألف دينار موزعة الى 300 ألف دينار مدرجة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2011، و400 ألف دينار مدرجة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2012، لافتا إلى أنه تم الانطلاق في إعداد الدراسات بتعيين المصممين والتنسيق مع المصالح الجهوية.

وبين أنه تم إيقاف استكمال الدراسات خلال سنة 2015 لأسباب فنية و توجهت المصالح المعنية للبحث عن عقار بديل لإعادة إحداثه إلا أن الملك الغابي و الملك الخاص حال دون ذلك.

ولفت الى أنه تم خلال سنة 2018 في جلسة قطاعية التطرّق للمشروع والقيام بدراسة جيوتقنية أكدت أن الاحجار المحيطة بالمركز لا تمثل خطورة ليتم تعيين مصممين والقيام باختبار للبناية وهي الآن في مرحلة الدراسات، وفق تأكيده.





