جلسة عمل لمتابعة إنجاز المشاريع الصحّية الكبرى وصيانة المعدّات والآلات الطبّية الثّقيلة

أشرف وزير الصحة، علي المرابط، مساء اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة إنجاز المشاريع الصحّية الكبرى وصيانة المعدّات والآلات الطبّية الثّقيلة، وذلك بحضور مديري الإدارات المركزيّة والهياكل المعنيّة بالوزارة.



واستعرضت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، "مختلف الجوانب المتعلّقة بالتسريع في الإنطلاق الفعلي في إنجاز عدد من المشاريع الصحّية الكبرى، على غرار مستشفى الملك سلمان ابن عبد العزيز بالقيروان والمستشفيات الجهوية، بغار الدّماء والكاف وسبيطلة، ومركز التوليد ببنزرت وعدد من المراكز العموميّة لتصفية الدم".



كما تمّ تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخّلة في إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة وضبط روزنامة عملياتيّة للمراحل القادمة.



وشدّد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة "إحكام التّنسيق مع الهياكل الحكوميّة والمتدخّلين في هذه المشاريع، بما يضمن تنفيذها في أفضل الآجال، لبلوغ أهداف الإستراتجيّة الوطنيّة للصحّة، الرّامية إلى تحقيق التّغطية الصحّية الشّاملة".



من جهة أخرى، أبرز المرابط "ضرورة العناية بصيانة المعدّات الطبية الثّقيلة، بمختلف المؤسسات الإستشفائيّة، على غرار أجهزة السكانير وتأمين جاهزيتّها".



