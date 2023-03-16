افاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت حبيب مرابط بان اللّجنة الدّاخلية لمراقبة الصفقات العموميّة بالمندوبية صادقت في اجتماعها الدوري بداية الأسبوع الجاري على ملفي ختم نهائي والمخطط التقديري للصفقات العمومية للمندوبية، بالإضافة إلى تقارير تقيم العروض لجملة من المشاريع الفلاحية بكلفة جملية قدرت بحوالي 2.6 مليون دينار.



وبين المصدر ذاته ل"وات" ان المشاريع تعلقت خاصة بإنجاز أشغال تهيئة 4.7 كلم من المسالك بالحديقة الوطنية بإشكل بكلفة 1.364 مليون دينار، وإنجاز أشغال جهر جزء من وادي المالح، وإنشاء هيكل عبور بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت ضمن مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشة بكلفة 1.157 مليون دينار، وأيضا إختيار مكتب دراسات لمراقبة إنجاز أشغال إقتناء ونقل ووضع قنوات وقطع خاصّة وأشغال مدنيّة لمشروع تهيئة منظومة الماء الصّالح للشّرب بمنطقة المجادبية من معتمدية غزالة بكلفة 112.6 ألف دينار.



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