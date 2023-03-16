دعا الناطق الرسمي لحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك "مختلف افراد الشعب التونسي و جميع من آمن بمسار 25 جويلية" الى الخروج يوم الاثنين 20 مارس للاحتفال بعيد الاستقلال ولدعم هذا المسار وتثمين المحاسبة ورفض التدخل الاجنبي.



وحث محمود بن مبروك اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة جميع التونسيين من مختلف الجهات الى "الالتفاف حول مسارهم وحول قائد هذا المسار والحضور بكثافة بشارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بعيد الاستقلال لاسيما وان مسار 25 جويلية ينحو طريقا صحيحا" وفق تعبيره

واشار المتحدث الى ان الهدف من الدعوة للاحتفال بعيد الاستقلال هو للتعبير عن ان السيادة الوطنية "خط احمر" وان مسار 25 جويلية متواصل دون عودة الى الوراء، وللرد على الذين يواصلون الاستقواء ببعض الدول الاجنيبة للضغط على تونس والتضييق عليها اكثر فاكثر بغاية خدمة مصالحهم الضيقة وخدمة هذه الدول"

كما دعا بن مبروك من جهة اخرى رئيس الجمهورية الى تاجيل الانتخابات البلدية القادمة وذلك الى حين التأكد من نجاح تجربة الانتخابات التشريعية الاخيرة التي دارت على مبدأ الاقتراع على الافراد



من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي ان دعوة التونسيين للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال بالشارع الرمز الحبيب بورقيبة تاتي للتاكيد بان المسار الجديد لتونس سيحقق الخير وسينقذ البلاد من مختلف الازمات وسيقوم ببناء تونس من جديد وليكون لكل مواطن الحق في المساواة والعدل وفق قوله



وشدد الخلولي من جهة اخرى على ضرورة ان تعتمد لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الجديد على مبدا التصريح بالمكاسب والممتلكات لكل النواب وذلك بهدف تعريف عموم التونسيين بنزاهة النواب الى جانب القطع مع التجربة السابقة لاسيما السياحة الحزبية ومقاومة الاثراء غير المشروع .



