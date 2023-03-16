الرابطة الأولى (مرحلة التتويج): هيثم قيراط حكما لكلاسيكو الصفاقسي والافريقي

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس، عن تعيين هيثم قيراط حكما لمباراة كلاسيكو النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه النادي الافريقي ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى:



وفي ما يلي تعيينات حكام الجولة التي ستقام على دفعتين يومي الجمعة والسبت انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الظهر :



الجمعة 17 مارس

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النادي الافريقي

الحكم: هيثم قيراط



السبت 18 مارس

في ملعب باجة المعشب

الأولمبي الباجي - الاتحاد الرياضي ببنقردان

الحكم: أسامة رزق الله



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي الساحلي

الحكم: نعيم حسني



يذكر أنّ مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري تأجلت الى وقت لاحق بسبب مشاركة الفريقين في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية وكأس الاتحاد الافريقي.





