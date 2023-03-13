سليانة : وزير الشباب والرياضة يطلع على عدد من المشاريع الشبابية بالجهة

أدى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الإثنين زيارة الى ولاية سليانة اطلع خلالها على عدد من المشاريع الشبابية بمعتمديات الكريب وقعفور وسليانة الشمالية والجنوبية.



وذكر وزير الشباب والرياضة في تصريح إعلامي ان اغلب الاشكاليات التي تعترض مشاريع المنشات الرياضية تتلخص في التعطيلات الادارية وهناك جهود كبيرة لتجاوزها مبينا أن" أغلب المشاريع ستكون جاهزة للاستغلال في غضون سنة تقريبا".

وأكد دقيش أن الأولوية المطلقة في المشاريع الشبابية تتمثل في إيجاد مبيت شبابي بطاقة استيعاب هامة في ظل غياب نزل يستقبل الوافدين على الجهة.

وفي ما يتعلق بإشكاليات الجمعيات الرياضية، قال وزير الشباب والرياضة إن أكثر من ألفي جمعية رياضية بالبلاد التونسية لايمكن تمويلها لذلك يجب على كل جمعية أن تفكر في آليات التمويل.

ومن جهته، أفاد مدير المركب الشبابي بسليانة الشمالية ناجي الراجحي "وات" بأن قيمة الإعتمادات الجملية للقسط الثاني من مشروع المركب الشبابي تقدر بـ 2.5 مليون دينار، ويشمل 4 نوادي اختصاص وقاعة كبيرة للأنشطة الجماهيرية والاجتماعات مجهزة بأحدث التجهيزات، وقاعتين للأنشطة و4 ملاعب لرياضات كرة السلة وكرة القدم وكرة اليد وكرة المضرب.

ويشمل القسط الأول للمشروع الذي دخل حيز الاستغلال منذ سنة 2015 على مركز إقامة بطاقة استيعاب جملية تبلغ 50 سريرا ومطعما وإدارة ونوادي اختصاص، بقيمة اعتمادات جمليّة قدّرت بـ2.2 مليون دينار، وفق ذات المصدر.

ومن جهته، ذكر المدير الجهوي للشباب والرياضة خالد الخياطي في تصريح سابق ل"وات " أنه تمت إعادة تهيئة دار الشباب الباجي المسعودي بمعتمدية الكريب، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة التعاون الألماني "غيز" بقيمة إعتمادات جملية قدرت بحوالي 180 ألف دينار، مبينا أن الأشغال إنطلقت سنة 2017 وتعطلت سنتي 2019 و2020 بسبب جائحة "كورونا"، وتم التسليم الوقتي للمشروع في 23 نوفمبر المنقضي.

وبين أن المشروع شمل تهيئة قاعتين وبهو بالمؤسسة الشبابية، وتركيز راديو وتلفزة "واب"، فضلا عن توفير عدد من التجهيزات الضرورية.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة قام رفقة والي سليانة وليد العبّاسي بزيارة المركب الشبابي بسليانة الشمالية ودار الشباب بالكريب فضلا عن معاينة تقدم أشغال المسبح البلدي ومشروع بناء قاعة الرياضات الفردية بقعفور.



