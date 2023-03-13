8 نواب يترشحون لرئاسة البرلمان و16 لخطة نائبي الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب

قدم ثمانية نواب ترشحهم لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ، بعد أن أدى جميع نواب الشعب المنتخبون صباح اليوم الاثنين اليمين، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس النيابي الجديد التي ترأسها النائب الاكبر سنا صالح المباركي .

وقدم كل من النواب إبراهيم بودربالة وهشام حسني وفوزي الدعّاس ويسري البوّاب وماهر القطاري وبدرالدين القمودي وعبد السلام الدحماني وشفيق زعفوري ترشحهم لرئاسة مجلس نواب الشعب ، في حين سحب النائب أنور المرزوقي ترشحه بعد الاعلان عن ذلك .



كما ترشح لتولي خطتي نائبي رئيس مجلس نواب الشعب، 16 نائبا وهم منال بديدة وسيرين مرابط وأمال المؤدب وفاطمة المسدي وأنور المرزوقي وسوسن مبروك ومريم الشريف وسنية بن مبروك وألفة مرواني ونجلاء اللحياني ونورالهدى السبايطي وفخر الدين فضلون وأيمن بن صالح ورياض جعيدان ومعز بن يونس وصالح الصيادي .



وقد تم تكوين لجنة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وفق ما نص عليه الفصل الخامس، من الأمر الرئاسي عدد 221 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب .



وتضم هذه اللجنة 8 نواب وهم عبد الجليل الهاني ومسعود قريرة وعزيز الأخضر وعواطف الشنيتي و محمد ضو وزينة جيب الله وبثينة غانمي وهالة جاب الله

وكان رئيس الجلسة الجلسة الافتتاحية، النائب عن دائرة الكبارية، صالح المباركي ، قد اعتبر في كلمته لدى افتتاحه اشغال الجلسة "أنه من أوكد واجبات مجلس نواب الشعب الجديد، العمل صلب البرلمان في كنف التشاكرية والتجاوب مع السلطة التنفيذية، وفق ما يفرضه الواجب الوطني".

كما تم اثر ذلك تلاوة أسماء النواب المنتخبين الحاضرين في هذه الجلسة الافتتاحية، ثم تولوا اداء اليمين جماعيا .

ومن المنتظر أن يقوم النواب بعملية التصويت لاختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه وفق الفصل السادس من الامر الرئاسي ، الذي نص على ان يكون التصويت سريا وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.



يشار الى ان الفصل 71 من دستور سنة 2022 ينص على أن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تكون في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 25 فيفري 2022 عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في دورها الاول والثاني كما تم نشر القائمة النهائية للنواب وعددهم 154 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 28 فيفري المنقضي





