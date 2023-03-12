سليانة: التعريف بالموروث المادي واللامادي للجهة خلال فعاليات المعرض الجهوي للتراث

ينتظم اليوم الأحد، بالموقع الأثري بمعتمدية مكثر، المعرض الجهوي للتراث، وذلك في إطار مشروع التراث التابع للكشافة التونسية و الممول من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ووزارة الثقافة



وذكرت قائدة جهة سليانة للكشافة التونسية رانية المحمدي في تصريح ل"وات" أن المصالح المعنية ارتأت أن يكون الاحتفال خلال السنة الجارية خاصا، حيث سيتم لأول مرة التعريف بالموروث المادي واللامادي للجهة في فضاء مفتوح بالشراكة مع رياض الأطفال والمدارس الخاصة



وأضافت أن الموقع الأثري سيحتضن أيضا عروض فروسية وأنشطة ترفيهية للأطفال ومعرضا للأكلات الشعبية وموسيقى شعبية، بهدف التعريف بالهوية الوطنية وترسيخها في صفوف الأطفال، وأشارت إلى أن معارض مماثلة ستنتظم بالتزامن في بقية الولايات الاخرى، احتفالا باليوم الوطني للصناعات التقليدية، حتى يكون لها أثر ايجابي في التعريف بتراث وخصوصية كل جهة



وتضم ولاية سليانة ما يقارب 5062 حرفيا في الفخار والنسيج وغيرها من الاختصاصات ينشط منهم ما يقارب 10 بالمائة



يذكر أن معرضا لحرفي الصناعات التقليدية، سينتظم بالمركب الثقافي بسليانة يوم 16 مارس الجاري، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني ليحتضن ما يقارب 30 حرفيا في مختلف الاختصاصات بما في ذلك النسيج اليدوي، والإكساء، والعنبر، والفخار التقليدي.



