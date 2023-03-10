بودن تبحث مع السفير السنغافوري التعاون الثنائي وتطوير نسق المبادلات التجارية

مثّل دعم علاقات التعاون بين تونس وسنغافورة محور لقاء جمع اليوم الجمعة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بسفير سنغافورة بتونس أنطوني أنغ،حسب بلاغ لمصالح الاعلام بالقصبة



وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون القائمة بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تعزيزها مع الاستفادة من الدور الذي يمكن لتونس أن تلعبه في محيطها العربيّ والافريقيّ والمتوسطيّ.

وأكّدت رئيسة الحكومة للدبلوماسي السنغافوري على أهمية دفع التعاون الثنائي، مشيرة إلى أنّ الإصلاحات الاقتصاديّة التي سعت الحكومة لإنجازها تهدف إلى توفير مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص في تونس وإلى دعم تنافسية المنتوجات التونسية في الأسواق الخارجية.



ودعت بودن إلى تطوير نسق المبادلات التجارية بين البلدين، وتكثيف التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والصناعات التقليدية.



من جانبه، عبّر سفير سنغافورة بتونس عن استعداد بلاده لمزيد دفع التعاون مع تونس مع التطلّع لتعزيزه في قطاعات التكوين المهني والسياحة والنقل الجوّي.

وأشاد في هذا الإطار بالزيارة الناجحة التي أداها وفد من رجال الأعمال السنغافوريين إلى تونس خلال شهر جانفي الماضي لاستكشاف مميّزات المنتوج السياحي التونسي.













