مؤتمر طبي يدعو العاملين في الطب الاستعجالي الى معالجة الالام بالاعتماد على وسائل مستجدة

وأوضح رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة ورئيس الجمعية التونسية للطب الاستعجالي، رياض بوكاف، في تصريح ل(وات) ان المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات وارساء قواعد علمية طبية تضاهي المعمول بها في الدول المتقدمة.وأضاف بوكاف "ان هذه التظاهرة الطبية العلمية تتضمن بالخصوص ورشات عمل وتقديم جملة من البحوث الحديثة المتعلقة بموضوع الاوجاع التي تدعو الى تغيير التقاليد والثقافة الراسخة لدى العاملين بالطب الاستعجالي بخصوص معالجة الاوجاع، التي عادة ما تكون السبب الاول في الالتحاق بالأقسام الاستعجالية للمستشفيات.وأوضح بوكاف ان الورشات والبحوث المقدمة في هذا المؤتمر تؤكد على ضرورة المعالجة الفورية للاوجاع أولا ثم البحث عن مسببات هذه الاوجاع والتوجه نحو ارساء وسائل وطرق اخرى لمعالجة الاوجاع وجعلها تكملة للادوية التقليدية.وأشار في هذا السياق الى أهمية اعتماد جملة من أساليب العلاج التكميلي المستجدة والمكملة للأدوية العادية لمعالجة الالام والتخفيف منها على غرار المداواة بالتنويم المغناطيسي والمداواة بالشم وتخفيف الالم باعتماد رياضة اليوغا.