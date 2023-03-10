شاركت اليوم الجمعة 37 مدرسة ابتدائية في الملتقى الجهوي لفنون الصورة والسينما والتربية التشكيلية الذي انتظم بمركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة.

وبين مدير مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية والشبابية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد الحبيب ظاهري في تصريح لـ"وات" أنه استعدادا لفعاليات الملتقى الوطني لفنون الصورة والسينما والتربية التشكيلية بالوسط المدرسي التي ستدور بباجة أيام 19 و20 و21 مارس الجاري.

ويشارك اليوم حوالي 37 ناد ب37 مدرسة من مختلف معتمديات الولاية منهم 32 ناد خاص بالتربية التشكيلية و5 نوادي لفنون السينما والصورة في منافسات قصد اختيار أحسن الأعمال في مجال التربية التشكيلية والصورة والسينما.

وأشار الى ان الملتقى يهدف إلى مزيد تنمية مهارات التلاميذ في الاختصاصات المذكورة وتبادل التجارب بين المؤسسات التربوية واتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم.



