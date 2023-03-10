بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على جملة من المشاريع بكلفة تناهز 6.5 ملايين دينار

أفاد رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، أن اللجنة الجهوية للصفقات العمومية صادقت في جلستها الدورية، الملتئمة اليوم الجمعة، على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة تناهز 6.5 مليون دينار.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجمل المشاريع المصادق عليها تعلّقت بتدعيم نسق التزوّد بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الولاية وتحسين المرافق والخدمات الصحية والبنية الأساسية، حيث تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض المتعلّق بإنجاز أشغال اقتناء ونقل ومدّ قنوات وقطع خاصة واشغال مدنية لمشروع تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب المزودة من البئر العميقة المجادبية، وتقرير تقييم العروض المتعلق باقتناء مستلزمات طبية لقسم الصيدلية، وقسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، بالإضافة للمصادقة على تقييم العروض المتعلق بأشغال تهيئة الطرقات وتصريف مياه الامطار بالمنطقة البلدية بمنزل جميل.



يشار إلى أن اجتماع اللجنة الجهوية للصفقات العمومية قد التأم برئاسة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني وحضور كافة الأعضاء من ممثلي المصالح الرسمية الإدارية وغيرها.



